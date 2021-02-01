Sofiane Feghouli derbide oynayacak mı?

Galatasaray, yarın Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Şener, Emre Taşdemir ve Oğulcan tedavilerinin ardından özel program dahilinde çalışırken, Feghouli salon çalışmalarına başladı. Feghouli’nin Başakşehir maçında riske edilmeyeceği, Fenerbahçe mücadelesinde ilk 11’de olacağı belirtildi.

Adalesined yırtık şüphesiyle Malatyaspor maçını yarıda bırakan Feghouli, Galatasaraylıları korkutmuştu. Uzun süreli bir sakatlıktan korkan Galatasaray cephesi, saha içinde en aktif rollerden birini alan Feghouli'ye çok güveniyor.

Arda Turan'ın dahi Galatasaray'a gelirken Terim'den ve yönetimden özel olarak takımda kalmasını rica ettiği Cezayirli yıldız, derbide sahada olacak.