Şoför, genç kıza cinsel taciz girişimi iddiasıyla işten çıkarıldı

Akhisar'ın kırsal Zeytinliova Mahallesi'nden 27 Eylül sabahı Akhisar'a gitmek için otobüse binen S.G., iddiaya göre, kartını okutmak için makineye uzandığı sırada otobüs şoförü yüzünü okşayıp, 'Gel bir kere öpeyim' dedi.

Genç kız, geri çekilerek kendini korurken, otobüs şoförü gülmeye başladı. Otobüste tek yolcunun kendisi olması nedeniyle zor anlar yaşayan genç kız, araçtan indikten sonra durumu annesine anlattı.

ŞOFÖRÜN İŞİNE SON VERİLDİ

Ardından da otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşmak için harekete geçti. Bir kooperatifin Zeytinliova Mahalle Temsilciliği'nin de yardımıyla genç kız olay anının güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıp, Akhisar Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. S.G., belediyeye de şikayette bulunması üzerine otobüs şoförü O.A.'nın işine son verildi.