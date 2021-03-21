Türkiye Şoför uyuyunca TIR köprüden düştü!

Şoför uyuyunca TIR köprüden düştü!

Türkiye

Şoför uyuyunca TIR köprüden düştü!

Mersin’de şoförün uyuması sonucu TIR'ın köprüden dereye düşmesi nedeniyle küçük çaplı bir yangın çıktı. Kazada şoför hafif yaralandı.

21 Mart 2021, Pazar 17:56 Son Güncelleme:
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Mersin’de şoförünün direksiyon başında uyuduğu öne sürülen TIR, dereye düştü. Kazada şoför hafif yaralanırken, itfaiye ekiplerinin köprü bariyerlerini kestiği sırada çıkan kıvılcımların TIR'ın yakıt deposundan sızan mazot ile teması sonucu çıkan küçük çaplı yangın çıktı.



Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Mersin yönünden Antalya'ya doğru giden Hasan Şanverdi yönetimindeki 31 RS 178 plakalı TIR, yoldan çıkıp Kargıcak Deresi üzerindeki köprüden düştü. Şanverdi hafif yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, köprü bariyerlerini kestiği sırada çıkan kıvılcımlar, TIR'ın yakıt deposundan sızan mazotla temas edince küçük çaplı yangın çıktı. Alevler büyümeden söndürüldü.

'BİR ANDA DALMIŞIM'

Sağlık ekiplerinin ayakta müdahale ettiği Hasan Şanverdi, "Yolda seyir halindeyken bir anda daldım ve kendimi aşağıda buldum. Çok şükür bende bir şey yok" diye konuştu.



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