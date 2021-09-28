Savcılık, hakkında onlarca kez hırsızlık suçundan dava açılmış olan ve birden fazla soruşturması halen süren seri hırsız hakkında birden fazla avukata karşı işlediği 'Nitelikli Hırsızlık' suçundan dava açtı.

"TELEFONUNUZU KULLANABİLİR MİYİM"

İstanbul'da son bir ay içinde polise başvuran 12 Avukat, telefonlarının bir dolandırıcı tarafından çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Avukatlar verdikleri ifadelerinde şüphelinin kendisini şirket sahibi zengin bir iş adamı olarak tanıttığını, dava dosyalarına bakmaları için lüks restoranlarda buluşma teklif ettiğini söylediler. Benzer şekilde ifade veren avukatlar, birlikte Yemek yedikleri dolandırıcının, yemeğin bitmesinin ardından "Telefonumun şarjı bitti. Şoförümü aramam lazım. Telefonunuzu kullanabilir miyim?" diyerek telefonlarını aldığı daha sonra ortadan kaybolduğunu anlattılar.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olaylarla ilgili başlatılan soruşturmada polis, güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde şüphelinin avukatların telefonlarını sözde emanet aldıktan sonra hızla restorandan ayrılarak kaçtığını belirledi. Görüntülerdeki kişinin daha önce de defalarca yakalanan 43 yaşındaki Sinan G. olduğu tespit edildi. Polis şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Sinan G.'nin daha önceden dolandırıcılık, Gasp ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarında 10 kez polise geliş kaydı olduğu tespit edildi. 12 avukat tarafından teşhis edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇ KAYDI KABARIK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kısa sürede tamamlandı. Sinan G.'nin sadece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılmış onlarca davası olduğunu ve halen yürütülmekte olan soruşturmalarının olduğunu tespit etti. Savcılık, son olayda avukatları soyan hırsız hakkında, 'Nitelikli Hırsızlık' suçundan iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede, Sinan G.'nin vekalet çıkartacağını söyleyerek, avukatlarla buluştuğunu telefonla görüşme yapacağından bahisle ele geçirdiği telefonları alarak mekandan çıktığı ve hesabı da mağdur avukatlara ödettiği kaydedildi. Sinan G. hakkında bir hırsızlık davası daha açıldı.







