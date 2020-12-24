Sofra düzeni nedir?

Sofra düzeni ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkmış bir kavram olarak bilinmektedir. Bu durumun nedeni daha çok Avrupa saray mutfaklarının vazgeçilmezlerinden olan toplu yemekler olmaktadır. Türkiye’de ise sofra düzeni kavramı daha farklı algılanmaktadır. Yani son zamanlar haricinde Türk kültüründe sofra düzeni konusu daha çok içeri önemli olmaktadır. Yani hangi tabaklar ve hangi bıçaklar kullanılacağından çok yemek odaklıdır.

Bu yemek odaklı sofra düzeni sisteminin en önemli özelliği yemeklerdir. Yani yemeklerin en kaliteli ve en çok tercih edilenler ortada olmalıdır. Diğer çorba tarzı yan ürün ve içecekler ise yanlarda bulunursa faydalı olur. Eğer sofra bir misafir sofra veya kutlama sofrası ise daha çok av eti kullanılmaktaydı. Bu etlerin seçilmesinin nedeni az rastlanır ve okla avlanmasında dolayı son derece zor elde edilmesi olmaktaydı.

Sofra düzeni nasıl olmalıdır?

İlk olarak sağlıklı bir sofra düzeni elde edilmesi için bireylerin kimin nerede oturacağı planlanmalıdır. Devamında masada hiçbir eşyanın eksik olmamasında fayda vardır. Ayrıca çift baharat ve tuz sistemi sayesinde doğrudan ulaşımlar elde edilir.

Sofra için en önemli olan diğer detay ise tabakların rengini ortaya çıkan bir sofra bezidir. Bu seçilen sofra bezinin iştah kaçıran kapalı tonlarda olmamasından fayda vardır. Bazı insanlarda karışık renklerden dolayı mide bulantısı yapabilmektedir. Bu nedenle daha çok sade renklerde yani beyaz veya siyah renkler seçilmesi muhtemeldir.

Misafir ağırlamayı sevenlere masa düzeni önerileri

Öncelikle sofra düzeni yapılmadan önce gelen misafirlerin resmiyet dereceleri önemli olmaktadır. Yani eğer çok samimi olunmayan bireyler ise daha detaylı bir sofra düzeni gerekeniler. Bu durumlarda istenilen sonuçlar elde edilmesi için ilk olarak tabak ve çorba tabakları ayrılmalıdır.

Çorba tabaklarını iç içe koyarak taşımak ve sıra ile servis edilmesi açısından da son derece kolaydır. Salataların tüketilmesinin ardından tabakların kaldırılması gerekir. Sofrada herhangi bir fazla tabak veya ürün bulunmamasında fayda vardır. Bu sayede daha sağlıklı bir yemek anlayışı elde edilmektedir.

Sofra düzeninin sağlanması için en önemli unsur nedir?

İlk olarak en önemli unsurların başında uygun yemek seçimi gelmelidir. Devamında daha çok pratik bir sofra düzeni kurulmasında fayda vardır. Yani bireylerin istedikleri malzemeye kendi çabaları ile kolaylıkla ulaşmalıdır. Bu sayede daha rahat bir yemek yeme imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca sağlıklı ve rahat bir yemek yeme sürecinin sağlanması için sofra düzeni önemlidir.

Sofra düzenin kurulmasının ardından kazaya neden olmayacak eşyalar konulmalıdır. El ve kolların çarpacağı nesnelerin kaldırılmasında fayda vardır. Ortam misafirlerin kendi evindeymiş gibi yemek yiyenlere imkân verecek bir kıvama getirilmesinde fayda vardır.



