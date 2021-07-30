Yemek Soğan çorbası nasıl yapılır? 29 Temmuz 2021 MasterChef soğan çorbası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
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Soğan çorbası nasıl yapılır? 29 Temmuz 2021 MasterChef soğan çorbası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

Yemek

Soğan çorbası nasıl yapılır? 29 Temmuz 2021 MasterChef soğan çorbası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

TV8'in beğenilerek izlenen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar bir üst tura çıkabilmek için soğan çorbası tarifi yaptılar. Ekranları başında izleyen seyirciler ise "soğan çorbası nasıl yapılır?" merak ediyor. 29 Temmuz MasterChef Türkiye soğan çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

30 Temmuz 2021, Cuma 11:25 Son Güncelleme:
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Fransız mutfağının en popüler çorbalarından olan soğan çorbası tarifi enfes bir lezzet. Peki, soğan çorbası nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Tadını çok seveceğiniz soğan çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

SOĞAN ÇORBASI TARİFİ

Soğan çorbası malzemeler

  • 2,5 litre et suyu
  • 4 adet orta boy soğan
  • 2 yemek kaşığı tereyağı veya margarin
  • 2 kahve fincanı silme un

Soğan çorbası terbiyesi için

  • 2 yumurta sarısı
  • Yarım litre süt

Soğan çorbası yapılışı

Soğanları ayıklayıp ortadan ikiye bölün. Daha sonra ince yarım halkalar halinde doğrayın. Tereyağıyla birlikte derin bir tencerede kavurun. Un katıp 2 - 3 dakika karıştırın. Et suyunu ekleyip 30 dakika yavaş yavaş kaynatın. Süzgeçten süzerek başka bir kaba ekleyin. Tuz atıp tekrar ocağa alın. Sütle çırpılmış yumurta sarılarını eklerken bol bol karıştırın ve 2 taşım kaynatıp ocağı kapatın. Servis ederken üzerine rendelenmiş kaşar koyup fırında kızartın öyle servis edin.

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