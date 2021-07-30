Fransız mutfağının en popüler çorbalarından olan soğan çorbası tarifi enfes bir lezzet. Peki, soğan çorbası nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Tadını çok seveceğiniz soğan çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

SOĞAN ÇORBASI TARİFİ

Soğan çorbası malzemeler

2,5 litre et suyu

4 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

2 kahve fincanı silme un

Soğan çorbası terbiyesi için

2 yumurta sarısı

Yarım litre süt

Soğan çorbası yapılışı

Soğanları ayıklayıp ortadan ikiye bölün. Daha sonra ince yarım halkalar halinde doğrayın. Tereyağıyla birlikte derin bir tencerede kavurun. Un katıp 2 - 3 dakika karıştırın. Et suyunu ekleyip 30 dakika yavaş yavaş kaynatın. Süzgeçten süzerek başka bir kaba ekleyin. Tuz atıp tekrar ocağa alın. Sütle çırpılmış yumurta sarılarını eklerken bol bol karıştırın ve 2 taşım kaynatıp ocağı kapatın. Servis ederken üzerine rendelenmiş kaşar koyup fırında kızartın öyle servis edin.



