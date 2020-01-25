Soğan çorbası tarifi: Soğan çorbası nasıl yapılır?

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Soğan çorbası tarifi

Soğan çorbası malzemeleri

- 2 litre et suyu

- 5 - 6 adet soğan

- 4 silme yemek kaşığı tereyağ

- 1 bardak rendelenmiş kaşar peyniri

- 7 adet tost ekmeği

Soğan çorbası yapılışı

Soğan ayıklanıp ince ince dilimler halinde kesilir. Yağla birlikte açık pembe renkte kavrulur. Et suyu ekleyip 20 dakika orta ateşte pişirilir. Ekmek dilimlerine kaşar peynir serpiştirilip fırında kızarana kadar pişirilir. Daha sonra kare şeklinde küçük parçalara bölünür. Çorbaları tabaklara alıp üzerine hazırlanan ekmekten koyun ve servis edilir.

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