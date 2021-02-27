Soğan pastası tarifi: Soğan pastası nasıl yapılır?

Sevdiklerinize hazırlamak için soğan pastası tarifi arıyor ya da soğan pastası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Almanların favori lezzeti soğan pastası tarifi...

SOĞAN PASTASI TARİFİ

Soğan pastası malzemeleri

Hamuru için;

2 yumurta

3 çorba kaşığı silme yoğurt

1 çay kaşığı kabartma tozu

350 gram un

200 gram tereyağı

½ limon kabuğu rendesi

1 fiske tuz

İçi harcı için;

4-5 adet orta boy soğan

4-5 dilim dana veya hindi jambon

1 kase dolusu ince kıyılmış maydanoz

Tuz, karabiber

Soğan pastası yapılışı

1 yumurtanın akını bir kenara ayırın. 1 bütün yumurta ve bir de yumurta sarısı, 3 çorba kaşığı yoğurt, buzdolabından çıkmış ve ufak parçalar halinde kesilmiş 200 gram tereyağını iyice çırpıyor, tuz kabartma tozu ve un ekleyerek poğaça hamuru kıvamında bir hamur elde edin. Serin yerde 20 dakika dinlenmeye bırakın. Bu arada soğanları piyazlık yani doğrayın ve bir tatlı kaşığı tereyağı içinde pembeleşene kadar sürekli karıştırarak kavurun. Soğanlar sadece pembeleşmeli kesinlikle kararmamalı. Ufak şeritler halinde kesilen jambonu ve ince kıyılmış maydanozları ekledikten sonra tuz ve biberini ve ayrılan 1 yumurta akını ekleyin.

Fırını 180 dereceye ısıtın. Daha sonra 24 cm. çapında kelepçeli bir kalıba yarısından bir parça fazlasını yayın ve kenarlarını da yükseltin. Soğan harcını da hamurun üzerine yerleştirdikten sonra geride kalan hamuru bir naylon veya yağlı kağıt üzerinde yuvarlak olacak şekilde açıp soğanlı tartın üzerine kapatın. Hamurları birbirine eklemek suretiyle kenarlarını iyice kapatın. Soğan pastasının üzerine yumurta sürmeyin. Hamurun üzeri pembeleşip altı da kızarana kadar yaklaşık 40 dakika 180 derecede pişirin.



