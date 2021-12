Özellikle et ve balık yemeklerinin vazgeçilmezi haline gelecek olan soğan ve sarımsak mezesi tarifi, her lokmasında ayrı lezzet aşacağınız nefis bir lezzet. Peki, soğan sarımsak mezesi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız soğan sarımsak mezesi tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

SOĞAN SARIMSAK MEZESİ TARİFİ

Soğan sarımsak mezesi malzemeler

Küçük 1 kase arpacık soğan

1 baş sarımsak

Baharatların hepsinden 1 çay kaşığı kullanın (isteğe göre)

Karabiber

Kimyon

Pul biber

Kekik

Kırmızı toz biber

Tuz

Zeytinyağı

3 yemek kaşığı nar ekşisi

SOĞAN SARIMSAK MEZESİ YAPILIŞI

Soğanı sarımsağı temizleyip genişçe bir kaseye alın.

Üzerine pul biber, karabiber, kekik, kırmızı toz biber, kimyon tuz birazda zeytinyağı ekleyip harmanlayın.

Fırın kabına yerleştirip üzerini ıslatılıp sıkılmış yağlı ile kapatın.

200 dereceli fırında soğan ve sarımsak yumuşayana kadar pişirin.

Pişmesine yakın yarım kahve fincanı zeytinyağı ile 3 yemek kaşığı nar ekşisini açın.

Pişen soğan ve sarımsağın üzerine gezdirip karıştırın.

10 dakikada daha fırınlayın.