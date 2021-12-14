Soğan sarımsak mezesi nasıl yapılır? Soğan sarımsak mezesi tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Birçok yemeğin yanına hızlıca hazırlayabileceğiniz ve tadı tahmin ettiğinizden çok daha güzel olan soğan sarımsak mezesi tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, soğan sarımsak mezesi nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız soğan sarımsak mezesi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
14 Aralık 2021, Salı 11:27 Son Güncelleme:
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Özellikle et ve balık yemeklerinin vazgeçilmezi haline gelecek olan soğan ve sarımsak mezesi tarifi, her lokmasında ayrı lezzet aşacağınız nefis bir lezzet. Peki, soğan sarımsak mezesi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız soğan sarımsak mezesi tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
SOĞAN SARIMSAK MEZESİ TARİFİ
Soğan sarımsak mezesi malzemeler
- Küçük 1 kase arpacık soğan
- 1 baş sarımsak
- Baharatların hepsinden 1 çay kaşığı kullanın (isteğe göre)
- Karabiber
- Kimyon
- Pul biber
- Kekik
- Kırmızı toz biber
- Tuz
- Zeytinyağı
- 3 yemek kaşığı nar ekşisi
SOĞAN SARIMSAK MEZESİ YAPILIŞI
Soğanı sarımsağı temizleyip genişçe bir kaseye alın.
Üzerine pul biber, karabiber, kekik, kırmızı toz biber, kimyon tuz birazda zeytinyağı ekleyip harmanlayın.
Fırın kabına yerleştirip üzerini ıslatılıp sıkılmış yağlı ile kapatın.
200 dereceli fırında soğan ve sarımsak yumuşayana kadar pişirin.
Pişmesine yakın yarım kahve fincanı zeytinyağı ile 3 yemek kaşığı nar ekşisini açın.
Pişen soğan ve sarımsağın üzerine gezdirip karıştırın.
10 dakikada daha fırınlayın.