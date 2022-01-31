Soğan ve sarımsak kokusundan nasıl kurtulabiliriz?

MasterChef Jürisi üyelerinden Şef Mehmet Yalçınkaya, soğan için "bu topraklarda patatesle birlikte anılan, her yemeğin olmazsa olmazı, annelerin evlatlarına 'önce soğanı kavuracaksın' diye anlatmaya başladığı Türk yemeklerimizin ana kraliçesidir soğan." diyor. Ancak her yemeğimizin baştacı soğan ne yazık ki kokusuyla bize zor anlar yaşatıyor.

Antioksidan etkilere sahip olan ve pek çok faydası bulunan soğan, pişmeden tüketildiğinde özellikle ağızda ciddi koku yapıyor.

Bu nedenle soğan kokusunu gidermek için maydanoz veya karanfil çiğneyebilirsiniz.

Soğanlı bir yemek yaptıktan sonra veya çiğ soğan tükettikten sonra elinizdeki soğanın kokusunu gidermek için yapacaklarınız çok basit:

Bir miktar tuzla elinizi ovun.

Yıkadıktan sonra elinizdeki soğan kokusu geçecektir.

Editörden püf noktası:

Sıcak su özellikle sarımsak olmak üzere, soğan gibi besinlerin kokusunun daha fazla ortaya çıkmasını sağlar. Bu nedenle soğan veya sarımsak doğradıktan sonra kaseleri, bıçak gibi mutfak ürünlerini sıcak değil, soğuk su ile yıkayın.

Soğan, sarımsak doğradığınız ve sakladığınız kapların cam olmasına dikkat edin. Plastik, kauçuk, mika gibi ürünler bu gıdaların kokusunu daha fazla çeker, üzerinden kokuyu çıkarmak daha zor olur. Bu nedenle pişmemiş soğanlı veya sarımsaklı yiyeceklerinizi (mümkünse kapakları da cam olan) cam saklama kaplarında muhafaza edin.



