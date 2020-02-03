Soğansız menemen tarifi: Soğansız menemen nasıl yapılır?

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Menemen tarifi

Menemen malzemeleri

- 3 adet domates

- 2 adet yeşil biber

- 3 adet yumurta

- 4 g kaya tuzu

- 5 g karabiber

- 30 ml zeytinyağı

Menemen yapılışı

Domatesin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Biberlerin içini temizleyip ince ince kesin. Yağ koyduğunuz tavada önce biberi, daha sonra domatesleri soteleyip, tuzunu ve karabiberini ekleyin. Daha sonra içine yumurtaları kırın ve yumurtaları arzu ettiğiniz kadar pişirip, ocağın altını kapatın.