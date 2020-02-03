Soğansız menemen tarifi: Soğansız menemen nasıl yapılır?
Kahvaltıların vazgeçilmezi olan soğansız menemen tarifi aynı zamanda öğle veya akşam yemeklerinde de tercih edilebilecek çok lezzetli bir öğün. Sevdiklerinize hazırlamak için soğansız menemen tarifi arıyor yada soğansız menemen nasıl yapılır merak ediyorsanız "soğansız menemen tarifi, soğansız menemen nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
03 Şubat 2020, Pazartesi 11:31 Son Güncelleme:
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Soğanlı menemen tarifini sevmeyenler için soğansız menemen tarifi oldukça iyi bir alternatif olacaktır. Eğer soğansız menemen tarifi arıyor yada soğansız menemen nasıl yapılır merak ediyorsanız "soğansız menemen tarifi, soğansız menemen nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Menemen tarifi
Menemen malzemeleri
- 3 adet domates
- 2 adet yeşil biber
- 3 adet yumurta
- 4 g kaya tuzu
- 5 g karabiber
- 30 ml zeytinyağı
Menemen yapılışı
Domatesin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Biberlerin içini temizleyip ince ince kesin. Yağ koyduğunuz tavada önce biberi, daha sonra domatesleri soteleyip, tuzunu ve karabiberini ekleyin. Daha sonra içine yumurtaları kırın ve yumurtaları arzu ettiğiniz kadar pişirip, ocağın altını kapatın.