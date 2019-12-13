Soğuk algınlığı cinsel arzuyu artırıyor

Dr. Miriam Stoppard: “cinsel ilişki, şiddetli bir baş ağrısını geçirebilir. Hatta soğuk algınlığını bile! Orgazmların kısa vadeli tıbbi faydaları vardır; bu da vücudumuzu kırgın hissettiğimizde dahi neden seks yapmak istediğimizi açıklayabilir. Bundan yıllar önce yüksek derecede migren ağrıları çekerken, cinselliğin bana neredeyse anında bir rahatlama sağladığını keşfettim. Nedenini çoğu zaman merak ettim ve oksitosin, aşk hormonu gibi uyarılma sırasında salınan hormonların tedaviden sorumlu olduğunu düşündüm.”

Cinsel hisleri ve hastalıkları birbirine bağlayan bir takım teoriler var. Bunlardan biri burnumuz tıkalıyken seks isteğimizi olabildiğince doruğa çıkarak burun tıkanıklığından eşit derecede iyi bir rahatlama elde edebiliyor oluşumuz.

Sina Zarritan adlı bir bilim adamı, Teorisi Medikal Hipotezler dergisinde hastalıkları geçirmek için seks yapmayı önerdi ve teoriyi üç aşamada açıkladı:

“İlk olarak cinsel duygular ve orgazm, bağışıklık sisteminin hazırlanmasında rol oynayan iki hormonun, sitokinlerin ve koruyucu lenfositlerin konsantrasyonlarını artırır. İkincisi bir orgazm, doruk noktasına ulaşmak için bizi hazırlayan, burun ile penisin kan damarını daraltan stres hormonu olan bir atış adrenalini serbest bırakır. Bu yüzden muhtemelen mastürbasyonun da tıbbi yararı var. Üçüncüsü ise boşalma, sempatik sinir sistemini, beynin vücut bağlantımızın, kan damarlarını daraltmak ve tıkanıklığı hafifletmek için aktif hale getirdiği aynı bölümünü değiştiriyor.”

Alman bilim insanları ise, gönüllü olarak kendilerini seksi hissetmenin enfeksiyonlara karşı direncini artırabileceğini göstermeye istekliydiler. Böylece kendi kendilerini doruğa çıkaracak 11 kişiyi topladılar ve mastürbasyondan önce ve sonra kanlarını analiz ettiler. Beklendiği gibi, orgazmdan sonra bağışıklık sistemi daha doğal öldürücü hücreler üretiyordu.

Öyleyse seks, soğuk algınlığına iyi bir çözüm olabilir mi?

Daha akıllıcası, hastalığın duygusallığı, ortakları özenli ve birbirlerini her an gözetimde tutmaya hizmet edebilir. Üşütme esnasında seks, partnerlerin şefkatli olmasına yardımcı olabilir.

Seks, erkekler ve kadınlar için oldukça yıkıcı bir güçtür. Orgazm, bizi sevilen hissettiren ve güçlü sevgi dolu bağlar yaratan oksitosin hormonunun tükenmesini tetikler.

Oksitosin, annelerin bebeklerine bağlanmasında çok önemlidir ve cinsel eşleri de birbirine bağlar.

Bu yüzden hasta olduğumuzda bilinçaltında yatan şiddetli seks isteğinin iyileştirici bir gücü olduğunu bilmeliyiz.





“Seks gerçekten aklı baştan çıkarmak için kesin bir yol. Migrenimin iyileşmesine şaşmamalı!” diyor, Dr. Miriam Stoppard.

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