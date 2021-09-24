Bir haftadan fazla bir süredir “burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve bitkinlik” yaşayan 24 yaşındaki Rebecca London da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki insanlar “şimdiye kadarki en kötü soğuk algınlığından” şikayet ediyorlar. 24 yaşındaki Rebecca defalarca kez Kovid testi yaptı, ancak tüm testleri negatif çıktı. Genç kadın yaşadığı süreci "Böyle bir şey yok, zar zor uyudum, geceleri sadece öksürerek uyandım ve kendimi aşırı yorgun hissediyordum." sözleriyle anlattı.

YAŞADIKLARINI TEK TEK ANLATTILAR

Rebecca'nın açıklaması sonrası aynı durumu yaşayan Twitter kullanıcıları da yaşadıklarını anlattı;

"Bu şimdiye kadar yaşadığım en kötü nezle/grip, otobüs çarpmış gibi hissediyorum"

"2 hafta oldu ve ben yoruldum. Daha önce hiç bu kadar hasta olmamıştım.”

"Kovid olmayan ama sinüs enfeksiyonuna yakalanan başka biri var mı? Bu şimdiye kadar yaşadığım en kötü Soğuk Algınlığı"

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZDE NELER OLUYOR?

Son dönemde yaşanan olaylar akıllara şu soruyu getiriyor, bağışıklık sistemlerimizde neler oluyor?

Doktor Philippa Kaye, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Öksürük, soğuk algınlığı ve viral enfeksiyonların sayısında bir artış görüyoruz. Bu normalde görebileceğinizden çok daha fazla. Yaşanan enfeksiyonların ana nedeninin Koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesi olduğunu düşünüyorum dedi.”

Kaye konuşmasına şöyle devam etti;

"Son zamanlarda 18 aydır toplum içine karışmadığımız kadar kalabalıklara girer olduk. İlk kısıtlamalar sırasında Kovid dışı diğer enfeksiyonların sayısının da düştüğünü görmüştük. Şu anki yaşanan durumun öncelikle toplantı kısıtlamalarından kaynaklandığını düşünüyoruz.

Kovid'in yayılmasını önlemek için uyguladığımız protokoller soğuk algınlığı ve grip gibi diğer rahatsızlıkları da durdurdu. Ama şimdi tekrar dışarı çıkıyoruz ve mikroplarımız da bizimle beraber dolaşmaya başladı.

Toplum sağlığını riske atmamak için kendinizi hasta hissediyorsanız, hemen yetkili bir kuruma başvurun ve daha fazla yaymamak için kovid testi yaptırın. Aksi takdirde, baş ağrıları ve ağrılar için bol miktarda sıvı ve dinlenme öneriyoruz. Sıcak bir içeceğin içindeki bal gibi basit şeyler bile boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir."