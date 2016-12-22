Soğuk algınlığının ilacı: Tavuk Suyu Çorbası

En az şehriye çorbası kadar şifalı tavuk suyuna çorba tarifimiz var.6 kişilik50 dakika50 dakika1 adettavuk göğsü • 1 adettavuk budu • 6 su bardağısu • 1 adetkuru soğan • 1 yemek kaşığıtereyağı • 1 yemek kaşığıun • 1 çay kaşığıtuz • 1/2 çay kaşığıkarabiberÇorbanın aromasını ve besleyiciliğini arttırmak için; havuç, maydanoz ve kereviz sapı ilave edebilirsiniz.Soğanı iri parçalar halinde kesin.Bol suda yıkadığınız tavuk göğsünü ve budu soğanlarla birlikte tencereye aktarın.Suyu ekleyin ve orta ateşte 30 dakika kadar kaynatın.Pişen tavuk etlerini servis tabağına alın ve soğuduktan sonra kemiklerini ayıklayın.Tavuk etlerini küçük parçalar halinde ditin.Ayrı bir tavada tereyağını eritin. Unu kokusu çıkıp, renk alana kadar kavurun.Tuz ve karabiberi ekleyin.Hazırladığınız unlu terbiye karışımını tavuk suyuna aktarın ve çorbanın pürüzsüz olması için el blenderından geçirin.Dittiğiniz tavuk etlerini ekleyin ve çorbayı bu şekilde 10 dakika kadar kaynatın.Pul biber ilavesiyle sıcak olarak servis edin.Pul biber yerine tereyağında kızdırılmış kırmızı biber ilavesiyle çorbayı servis edebilirsiniz.