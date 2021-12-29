Soğuk hava deposunda dehşet anları! Mesai arkadaşını sırtından bıçakladı
Karaman'da soğuk hava deposunda çalışan 24 yaşındaki Osman Y., mesai arkadaşı Afganistan uyruklu Şeyşa A.'yı sırtından bıçakladı. Talihsiz çalışan hastaneye kaldırılırken Osman Y. ve kavgaya karıştığı iddia edilen babası, kardeşi ve eniştesi gözaltına alındı.
29 Aralık 2021, Çarşamba 16:24 Son Güncelleme:
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Karaman'da bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir soğuk hava deposunda meydana gelen olayda Şerşa A. ve Osman Y., elma seçim işinde çalışırken, bilinmeyen nedenle tartıştı.
Osman Y.'nin depoda çalışan 57 yaşındaki babası Rafet Y., 21 yaşındaki kardeşi İsmail Y. ve 28 yaşındaki eniştesi Mehmet B.'nin de katılmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada sırtından bıçakla yaralanan Şerşa A., ihbar üzerine adrese gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, bıçağı kullananın kim olduğunu belirlemek için Osman Y. ve kavgaya karışan diğer 3 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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