Karaman'da bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir soğuk hava deposunda meydana gelen olayda Şerşa A. ve Osman Y., elma seçim işinde çalışırken, bilinmeyen nedenle tartıştı.





Osman Y.'nin depoda çalışan 57 yaşındaki babası Rafet Y., 21 yaşındaki kardeşi İsmail Y. ve 28 yaşındaki eniştesi Mehmet B.'nin de katılmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada sırtından bıçakla yaralanan Şerşa A., ihbar üzerine adrese gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, bıçağı kullananın kim olduğunu belirlemek için Osman Y. ve kavgaya karışan diğer 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.