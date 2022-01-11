Türkiye Soğuk hava geliyor! Meteoroloji, o ili uyardı

Soğuk hava geliyor! Meteoroloji, o ili uyardı

Türkiye

Soğuk hava geliyor! Meteoroloji, o ili uyardı

Aydın’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede düşmeye başlayacak. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına düşmesi bekleniyor.

11 Ocak 2022, Salı 18:37 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Yapılan son değerlendirmelere göre, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6-12C) azalmayla birlikte mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına düşeceği, halen sağanak yağmur şeklinde devam etmekte olan yağışların ise yarın itibariyle hafifleyerek akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi ve yağışlı havanın gece saatlerinde bölgemizi terk etmesi beklenmektedir. Sıcaklık düşüşüyle birlikte kırsal kesimde gece sıcaklıkları il merkezlerinden daha düşük seyredeceğinden Çarşamba, Perşembe ve Cuma geceleri tarımsal faaliyetlere devam eden vatandaşlarımızın zirai don olayı, sürücülerimizin karayollarında buzlanma olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

AYDIN (İHA)

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