Soğuk havada sizi sıcak tutacak 6 çorba tarifi

Kış aylarında hastalığı atlatmamıza en çok yardımcı olacak besin kesinlikle çorbadır. Bir sürü çeşidi olan çorbalar hem lezzetli hemde şifa deposudur. Size birbirinden lezzetli tavuk suyu çorbası tarifi, mercimek çorbası tarifi, terbiyeli sebze çorbası tarifi, tarhana çorbası tarifi, ezogelin çorbası tarifi ve balık çorbası tarifi veriyoruz.

Tavuk suyu çorbası tarifi

Tavuk suyu çorbası malzemeleri

- 1 adet tavuk göğsü

- 1 adet tavuk budu

- 1 adet kuru soğan

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 6 su bardağı su

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı un

- 1 çay bardağı tel şehriye

- 1/2 çay kaşığı karabiber

Tavuk suyu çorbası yapılışı

1'er adet tavuk göğsünü ve budu, 1 adet iri doğranmış kuru soğan ve 1 tatlı kaşığı tuzu bir tenceye koyun. Üzerine 6 su bardağı suyu da ekleyin ve orta ateşte 30 dakika kadar kaynatın. Pişen tavuk etlerini servis tabağına alın ve soğuduktan sonra kemiklerini ayıklayıp tavuk etlerini didikleyin. Çorbayı pişireceğiniz tencerede 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. 1 yemek kaşığı unu, kokusu çıkıp, renk alana kadar kavurun. Üzerine tavukları haşladığınız ve soğanları ayırdığınız tavuk suyunu yavaş yavaş ve sürekli olarak karıştırarak ekleyip, kapağını kapatıp kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra 1 çay bardağı tel şehriye, haşlayıp didiklediğiniz tavuk eti ve 1 çay kaşığı karabiberi de ekleyin ve çorbayı bu şekilde 10 dakika kadar kaynatıp sıcak olarak servis edin.

Mercimek çorbası tarifi

Mercimek çorbası malzemeleri

- 1.5 su bardağı sarı mercimek

- 1.5 su bardağı tavuk suyu

- 4 su bardağı su

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1.5 yemek kaşığı domates ve biber salçası

- 1 yemek kaşığı kekik

- 1 tatlı kaşığı pul biber

- 2 yemek kaşığı un

Mercimek çorbası yapılışı

Mercimekleri bir tencereye alıyoruz. Berrak bir su elde edene kadar bol bol yıkıyoruz. Yıkanan mercimeklerin üzerine 1.5 su bardağı tavuk suyunu ekleyip 3 su bardağı su ekliyoruz. Mercimekler yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Kaynayınca ocaktan alıp blenderden geçiriyoruz. Başka bir tavanın içerisine tereyağı ve sıvı yağı koyup kızdırıyoruz. Kızan yağın üzerine unu ekliyoruz. Rengi değişen unun üzerine 1.5 yemek kaşığı salçayı koyuyoruz. Kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Kokusu çıkan salçanın üzerine baharat seviyorsanız kekik ve pul biberi ekleyip hemen üzerine 1 su bardağı su ilave ediyoruz. Kaynayana kadar bol bol karıştırıyoruz. Kaynayınca altını kısıyoruz.

Birleştirme işlemine geçiyoruz. Mercimeği tekrar ocağa alıyoruz ve kaynamasını bekliyoruz. Kaynayan mercimekle kaynayan salçalı sosu birleştiriyoruz. Üzerine tuz ekleyip iyice karıştırıyoruz. 2 - 3 dakika kaynadıktan sonra çorbamız hazır.

Terbiyeli sebze çorbası tarifi

Terbiyeli sebze çorbası malzemeleri

- 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- 1 adet kuru soğan

- 2 adet havuç

- 1 adet kırmızı dolmalık biber

- 1 adet kereviz sapı

- 1 adet kabak

- 2 dal taze soğan

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

- 6 su bardağı su

Terbiyeli sebze çorbası terbiyesi için

- 1/2 su bardağı yoğurt

- 2 yemek kaşığı un

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 adet yumurta sarısı

- 3-4 damla limon

Terbiyeli sebze çorbası yapılışı

4 yemek kaşığı ayçiçek yağını tencerede kızdırın. Üzerine küp doğradığınız 1 adet kuru soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun. Üzerine 1'er dakika arayla 2 adet küp doğranmış havuç, 1 adet dolmalık kırmızı biber, 1 adet kereviz sapı, 1 adet kabak ve 2 dal doğranmış taze soğanı ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 6 su bardağı suyu tencereye ekleyip karıştırın. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakın. Çorba kaynamaya başlarken terbiyesi için yarım su bardağı yoğurt eklediğiniz bir kasede 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet yumurta sarısı ve 3-4 damla limonu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Üzerine kaynamakta olan çorbanın suyundan bir kepçe alıp yavaş yavaş dökün ve ısılarını eşitleyin. Kaynamış olan çorbanın altını kısın ve terbiye karışımını çorba tenceresine azar azar ilave edin. 10 dakika daha kısık ateşte pişirdikten sonra sıcak olarak servis edin.

Tarhana çorbası tarifi

Tarhana çorbası malzemeleri

- 3 yemek kaşığı toz Tarhana

- 1 Çorba Kaşığı Salça ( domates ve biber)

- 1 Çorba Kaşığı Tereyağı

- 3 diş sarımsak

- Tuz

- 1 Çay Kaşığı Kırmızı biber

Tarhana çorbası yapılışı

1 çorba kaşığı tereyağı tencereye alıp, eritin. 1 çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyip yağda kızdırın. 3 diş sarımsağı ince ince içersine doğrayın (sarımsağın ağıza gelmesini istemiyorsanız rendeden geçirin). 5 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. Üzerine pul biber serperek servis edebilirsiniz.

Ezogelin çorbası tarifi

Ezogelin çorbası yapılışı

- 2 çay bardağı mercimek

- 3 yemek kaşığı pirinç

- 2 yemek kaşığı bulgur

- 1 adet soğan

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 6 su bardağı sıcak su

- 1 tatlı kaşığı nane

- 1 tatlı kaşığı tuz

Ezogelin çorbası yapılışı

Sıcak suyu geniş bir tencerede kaynatın. Yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz 2 çay bardağı kırmızı mercimeği tencereye aktarın. 3 yemek kaşığı pirinci, 2 yemek kaşığı bulguru ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencereye aktarın. Yaklaşık 35 dakika, kırmızı mercimekler yumuşayana kadar pişirin. Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Üzerine 1 adet küp doğranmış kuru soğanı ekleyin ve kavurmaya başlayın. Kavrulan soğanlara 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekleyin. 1 tatlı kaşığı naneyi ekleyip, 2 dakika daha kavurun. Kavrulan sosunuzu ocaktan alın. Bakliyatları kaynattığınız tencereye kavrulan salçalı soğan karışımı ekleyin. Sonra hızlıca karıştırdığınız çorbayı 10 dakika daha pişirin. Limon suyu ve pul biber ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

Balık çorbası tarifi

Balık çorbası yapılışı

- 1 adet orta boy levrek balığı

- 6 su bardağı su

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 adet kuru soğan

- 1 adet büyük boy havuç

- 1/2 demet maydanoz

- 1 adet defne yaprağı

- 1 adet kereviz sapı

- 1/2 çay kaşığı zerdeçal

- 1/2 çay kaşığı kişniş tohumu

- 1 diş sarımsak

- 1 çay kaşığı tane karabiber

- 1 çay kaşığı tuz

- 1/2 adet limon suyu

Balık çorbası terbiyesi için

- 1 adet limon suyu

- 1 adet yumurta sarısı

Balık çorbası yapılışı

Levrek balığını ayıklayıp, temizleyin. Balığı tencereye alın ve soğuk suyu ekleyin. Kereviz sapı, kabuğunu soyduğunuz havuç ve soğanı gelişi güzel doğrayın. Doğranmış sebzeleri, maydanoz, tane karabiber, sarımsak, defne yaprağı, limon suyu, zerdeçal, kişniş tohumu ve tuzu tencereye koyun. Son olarak zeytinyağını ekleyin. Lezzetli bir balık suyu elde etmek için bütün sebzeler ve balığın bütün parçaları özünü verene kadar orta ateşte kaynatın. Haşlanan balığın etini bir servis tabağına çıkartın ve küçük parçalar halinde didikleyin. Lezzetini alan balık suyunu bir süzgeçten geçirin ve pürüzsüz bir hal elde edin. Çorbaya rengini verecek olan küçük sebze parçaları çorbamıza lezzet verecektir. Balık suyunu tencereye alın. Terbiyesi için; yumurta sarısı ve limon suyunu hızlıca karıştırın. Sıcak durumda olan balık suyu ile azar azar karıştırıp, ılıklaştırarak çorba tenceresine aktarın. Terbiyesi ile birlikte 10 dakika daha kısık ateşte kaynattınız. Sıcak olarak servis edin.

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