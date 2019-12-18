Soğuk hava, dudak çatlaması ve cilt kuruluğuna sebep olabilir. Böylece Vazeline krem, kış aylarının vazgeçilmez bir güzellik unsuru ve kurtarıcısı haline gelir.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’nde kadın doğum uzmanı ve London Bridge Plastik Cerrahi ve Estetik Kliniği’nde kıdemli bir klinik hemşiresi olan Mary Burke, durumu nedenleriyle birlikte The Sun gazetesine verdiği röportajda detaylıca açıkladı:

“Sonbahar ve kışın kuru havası, vücudumuzdaki nemi tüketir ve bu yüzden cildimizde çatlaklar oluşmasına sebep olur. Aynı havadan vajinalarımız da etkilenerek bu süre zarfında “kuraklık” moduna girebilir. Bu, elbette pek çoğumuz tarafından tartışmaya açık bir teori olsa da kış mevsimi boyunca ısıtıcılı ortamlarda fazla vakit geçirdiğimizde de ayrıca oldukça az nemli bir hava soluyoruz ve bu durum biz kadınların sağlığını daha kötü etkiliyor.”

Bahsedilen bu vajinal kuruluk, cinsel yaşamı da ciddi şekilde etkileyebiliyor. Ancak elbette bunun bir tedavisi var.

“Kış vajinasına” maruz kalmış kadınlar, seks esnasında hastalıktan kaynaklı bu kuruluğun cinsel birlikteliği acı ve dayanılmaz hale getirdiğini söylüyorlar.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, kış vajinası sorununu önlemek için ilk olarak bir yağlayıcı veya vajinal nemlendirici satın almak gibi basit yöntemlerin denenmesini öneriyor.

Başlangıçta bunlar yardımcı olmazsa, kadın hastalar vajinalarında gerçekleşen kuruluğun ilerlemesini beklemeden muhakkak aile hekimlerine danışmalılar.

Kadın doğum uzmanı Mary Burke, sağlıklı ve sebze ağırlıklı beslenilmesi, sert sabunlardan kaçınılması ve çeşitli nemlendiricilerden yararlanılması gibi basit yaşam tarzı değişikliklerini özellikle öneriyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, kış aylarıyla birlikte gelen vajinal kuruluğa östrojen seviyelerindeki düşüşün neden olduğunu belirtiyor.

Bazı kesin olmayan görüşlere göre ise vajina, yalnızca kış döneminde değil, yaz sıcakları ile birlikte gelen mayo giymek, kamp veya doğa yürüyüşü yapmak, çıplak güneşlenmek, sık seyahat etmek ve “yaz aşkı” gibi şeyler ile de vajinal sağlığımız zarar görebiliyor.

Dr Jen Gunter, bloğunda durumun tam aksini iddia ederek, "vajinaların her mevsimde oldukça iyi olduğunu" yazdı ve kışın vajinal kuruluk yaşanması durumunun, havada bulunan ve sağlığı tetikleyen faktörlerden kaynaklandığını belirtti.

Posta.com.tr

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