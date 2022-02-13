Egzersiz & Diyet Soğuk havalarda bağışıklık sisteminizi portakal suyuyla koruyun

Soğuk havalarda bağışıklık sisteminizi portakal suyuyla koruyun

Egzersiz & Diyet

Soğuk havalarda bağışıklık sisteminizi portakal suyuyla koruyun

Kış mevsiminde havaların soğumasıyla birlikte grip gibi üst solunum yolu hastalıklarında artışların gözlemlendiğini belirten uzmanlar vücut direncini kuvvetlendirmek için içeriğinde bol miktarda C vitamini bulunan portakal suyunun tüketilmesini öneriyor.

13 Şubat 2022, Pazar 17:32 Son Güncelleme:
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Soğuk ve değişken hava şartlarının yaşandığı günlerde üst solunum yolu hastalıklarına daha sık rastlanıyor. Bu sebeple gribe, soğuk algınlığına ve enfeksiyonlara karşı korunmak için bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek, içeriğinde bol miktarda vitamin olan meyve sularını tüketmek önem kazanıyor. Özellikle C vitamininin bağışıklık sistemi üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu ifade eden uzmanlar, bir bardak portakal suyunun her gün tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Neriman İnanç, “Vücudun kendi kendine üretemediği, dışarıdan alınan besinlerle sağlanan C vitamininin azalması özellikle gribal hastalıklara yakalanma riskini artırıyor” dedi. Bu anlamda bağışıklığı güçlendiren potasyum, folat, B1, B2, B6 vitaminleri ve çeşitli mineralleri içeren portakal suyunun kişinin hastalıklardan korunmasına yardımcı olacağını belirten Prof. Dr. İnanç yetişkin bir insanın günlük ortalama 60 mg civarında C vitaminine ihtiyacı olduğunu, bir bardak portakal suyunun da günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaya yettiğini vurguladı.

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