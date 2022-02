Soğuk havalarda bağışıklık sisteminizi portakal suyuyla koruyun

Soğuk ve değişken hava şartlarının yaşandığı günlerde üst solunum yolu hastalıklarına daha sık rastlanıyor. Bu sebeple gribe, soğuk algınlığına ve enfeksiyonlara karşı korunmak için bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek, içeriğinde bol miktarda vitamin olan meyve sularını tüketmek önem kazanıyor. Özellikle C vitamininin bağışıklık sistemi üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu ifade eden uzmanlar, bir bardak portakal suyunun her gün tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Neriman İnanç, “Vücudun kendi kendine üretemediği, dışarıdan alınan besinlerle sağlanan C vitamininin azalması özellikle gribal hastalıklara yakalanma riskini artırıyor” dedi. Bu anlamda bağışıklığı güçlendiren potasyum, folat, B1, B2, B6 vitaminleri ve çeşitli mineralleri içeren portakal suyunun kişinin hastalıklardan korunmasına yardımcı olacağını belirten Prof. Dr. İnanç yetişkin bir insanın günlük ortalama 60 mg civarında C vitaminine ihtiyacı olduğunu, bir bardak portakal suyunun da günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaya yettiğini vurguladı.