Soğuk havalarda crop top giymenin püf noktaları

Son yıllarda gardırobumuzda özel bir yere sahip olan crop top kazak ve tişörtler, kışın da favori parçalarımız arasında yer alıyor. Soğuk havalarda crop top giyebilmek tam bir yetenek işi. Crop top kombininizi yapabilmeniz için hamlelerinizi iyi seçmeli ve parçaları doğru birleştirmelisiniz. Bir kere bootie'ler, crop top kombininizin olmazsa olmazıdır. Elbette şık bir çantayı da ihmal etmemelisiniz. Soğuk havalarda da tarzınızdan ödün vermenize engel olacak crop top giyme rehberimiz sizlerle...

YÜKSEK BEL ŞART

Crop top'lar en iyi yüksek bel kıyafetlerle uyum sağlar. Yüksek bel etek ya da pantolonunuzla kış aylarında da crop top giymenin rahatlığını yaşayabilirsiniz.

BLAZER CEKET

Rüzgarlı havaların vazgeçilmez parçası blazer ceketleri, hem iş ortamında hem de özel günlerinizde güvenle giyebilirsiniz. Görünümünüze biraz daha çekicilik katmak istiyorsanız blazer ceketin için crop top giymeyi deneyebilirsiniz.

KABAN

Crop top ile üşümemek için kalın bir kaban giymeniz şart. Kalın kaban ile dışarıda bile olsanız üşümez ve şık görünebilirsiniz.

GÖMLEK

Crop top'ın üzerine tarzınıza uygun bir gömlek giyebilirsiniz. Oduncu gömleği, kadife kumaşlı gömlek ya da kot gömlek zamansız şıklığın anahtarı olabilir.

TUNİK

Sevdiğiniz gömlekleri dilerseniz crop top'ın üzerine değil, içine de giyebilirsiniz. Dar bir tayt pantolon giyin ve üstünden gömleğin eteklerini çıkarın. Hepsi bu kadar!





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