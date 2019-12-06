Kış geldi ve sokak kedileri için zor günler başladı. Soğuk kış günleri sokak hayvanları için sandığınızdan daha zor geçer. Kış günlerinde, sokak kedilerine başlarını sokacakları sıcak bir barınak yapmak mümkün. Çok basit bir şekilde yağmurdan dahi etkilenmeyecek bir kedi evi yapabilirsiniz. Evlerinizde peteklerin veya halınızın üzerine kurularak ısınan ve keyif yapan evcil dostlarımızın aksine sokakta yaşayan kediler dondurucu soğuğun ve yağışların etkisini gösterdiği kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanıyor, sıcak bir yuva bulamayanlar içinse kış çok daha zor geçiyor. Ancak her yerde kolaylıkla bulabileceğiniz birkaç malzeme ile aşağıdaki yöntem sayesinde sokaktaki kedilerin daha rahat bir kış geçirmesine yardımcı olabilirsiniz.

2 adet strafor, 1 adet maket bıçağı, 1 adet bant ve çöp torbası ile bir kedi evi yapabilirsiniz. İşte Koroplast'ın hazırladığı video:





4 adımda kedi evi yapımı

Öncelikle hazır bir koli bulun ve bu koliyi bantlayarak iyice sağlamlaştırılın.

Maket bıçağı kullanarak kestiğiniz straforla koliyi kaplayın.

Yine bantla sağlamlaştırın.

Yağışlardan korumak için çöp torbalarıyla kaplayın.

Kedinizi evde tutun

Soğuk kış günleri, ev kedileri için de oldukça zararlıdır. Evcil dostunuzu bu günlerde sokağa çıkarmak, hastalanmasına neden olabilir. Her ne kadar sokağa çıkmayı istese de kedinizin bir şekilde evde durmasını sağlamalısınız. Bunun da püf noktaları var tabi ki.

Kedinizi evde tutmanızda size faydalı olacak 8 pratik yöntem:

1 - Bir top yünü kedinizin kucağına atın. Kendiniz bununla oynamaya bayılacak, sokağı unutacak.

2 - Dileseniz top yünü yerine tuvalet kâğıdını da deneyebilirsiniz. Ortalık biraz dağılacak olsa da kedinizin aldığı keyfe şaşıracaksınız.

3 - Evdeki bir kurdeleden, banttan veya alüminyum folyodan büyükçe bir çember oluşturun. Tam ortasına da kedinizi oturtun. Kedilerin bu çemberleri sevdiği ve dışına çıkmadığı söyleniyor.

4 - Alüminyum folyodan bir huni şapka yapıp kedinizin kafasına takın ve birlikte eğlenceli vakit geçirin.

5 - Bir torbayı yere bırakın. Kediniz bu torbayı görünce dayanamayacak.

6-Ona oynayabileceği bir kedi evi alın. Evdeki kullanılmayan tehlikesiz eşyalardan da ona bir eğlence köşesi yapabilirsiniz. Bu eğlence köşesine sevdiği oyuncakları da eklemeyi unutmayın.

7-Salonun ortasına boş bir karton kutu koyun. Kutular kedilerin asla hayır diyemeyeceği eğlence araçlarıdır.

8- Kedinizin kumunu sürekli temiz tutun ve her gün kürekle temizlemeye özen gösterin. Kediniz temiz tuvaletini sevecek ve dışarı çıkma ihtiyacı hissetmeyecektir. Kapalı bir tuvalet kabının olması, daha rahat ihtiyacını gidermesini sağlayacaktır. Eğer etrafa kum saçılmasından rahatsızsanız, tuvalet kabının hemen önüne küçük bir paspas koyabilirsiniz.

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