İşte soğuk suyla duş almanın faydaları...

DAHA AZ HASTALANIRSINIZ

Soğuk su ile duş almak, vücut direncinizi arttırır ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Bu nedenle, vücudunuzun virüslerden kaynaklanan enfeksiyonlarla mücadele etmesi daha kolay olacaktır. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara yakalanma oranınız neredeyse çok düşük olur.

KONSANTRASYONUNUZU ARTIRIR

Soğuk su ile duş aldığınız da, vücudunuzdaki besin maddelerini iyileştirebilir ve hücrelerinizi oksijenle doldurursunuz. Bu nedenle konsantrasyonunuz artmış olacaktır.

DOĞURGANLIĞI ARTIRIR

Yüksek sıcaklıklar sperm sayısını ve kalitesini etkiler. Erkeklerde, sıcak banyo veya duştan uzak durmak sperm üretimindeki muhtemel bir azalmayı önleyebilir. Her durumda, en iyi seçenek her zaman soğuk su olacaktır.

DAHA HIZLI KİLO VERİRSİNİZ

Soğuk su aynı zamanda vücudunuzda biriken toksinlerden kurtulmanıza yardımcı olur. Cildin gözeneklerinden ve dolaşım sisteminden tüm toksinleri uzaklaştırarak, kilo vermenize yardımcı olur.

CİLDE VE SAÇLARA İYİ GELİR

Çok sıcak veya sıcak su ile yıkanmak saçın pH dengesini bozar. Özellikle kuru cildin gevşek ve pul pul görünmesine neden olur. Bu durum saç derisi için de geçerlidir. Daha fazla yağlanmaya ve kepeğe sebep olur. Ancak soğuk su, saç foliküllerini ve gözeneklerini kapatır. Bu sayede saçlarınız parlamaya başlar, bu kadar çabuk kirlenmez ve ciltteki iltihaplanma problemlerine çözüm olabilir.

PSİKOLOJİYE İYİ GELİR

Stresi hafifletmek istiyorsanız, soğuk bir duş kötü ruh halinize yardımcı olur ve sinir seviyenizi azaltır. Bunun nedeni ise; soğuk suyun beynin depresyonla savaşan norepinefrin hormonunu üreten mavi nokta bölgesini etkilemesidir. Bu bakımdan sonra derece önemlidir.

DAHA VERİMLİ OLMAK

Özellikle sabahları yataktan kalkmakta zorlananlara çare olacak soğuk duş, verimliliğinizi arttıracak. Hücrelerinizi ve kan dolaşımınızı harekete geçirecek.







