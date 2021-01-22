Türkiye Soğuk ve yağışlı hava İstanbul'a geri dönüyor

Soğuk ve yağışlı hava İstanbul'a geri dönüyor

Türkiye

Soğuk ve yağışlı hava İstanbul'a geri dönüyor

Geçtiğimiz haftalarda günlerce etkili olan soğuk ve yağışlı hava yerini sıcaklıkların artmasına bıraksa da İstanbul yeni bir yağışlı dalgaya girmeye hazırlanıyor.

22 Ocak 2021, Cuma 12:57 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz cuma günü İstanbul'u ve Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı 28 Ocak itibarıyla geri dönmesi bekleniyor. Bu tarihe kadar ise bazı bölgelerde sağanak ve yerel yağışlar etkili olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde ve akşam üzeri İstanbul'un Anadolu yakası ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin, zamanla Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Bu sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.


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