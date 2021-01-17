Ayrılacak son isim ise Mauricio Lemos. Szalai'nin her halükarda Lemos'tan daha faydalı olacağına inanılıyor ve Lemos'un öncelikle bonservisiyle, bu olmazsa kiralık olarak gönderilmesi amaçlanıyor.

Fenerbahçe hem maaş yükünü azaltmak hem de yabancı sınırını açmak için bu 3 isimle yolları ayıracak.