Futbol Söğütlüçeşme metrobüs kalkıyor: Fenerbahçe'de 3 oyuncuya yol göründü
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Söğütlüçeşme metrobüs kalkıyor: Fenerbahçe'de 3 oyuncuya yol göründü

Futbol

Fenerbahçe sezon başında bıraktığı yerden transferlerine devam ediyor. Devre arasında açıklanan ilk transfer Attila Szalai oldu. Mesut Özil'in de kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Sezon sonu için de Bright Osayi-Samuel ile anlaşan Fenerbahçe'de yolcular da belli oldu.

17 Ocak 2021, Pazar 10:52 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, devre arasındaki ilk transferini stoper Attila Szalai ile yaptı. Sezon sonunda takıma katılmak üzere QPR'dan Bright Osayi-Samuel'le de anlaşan Fenerbahçe'de Mesut Özil için de gün sayılıyor. Ara transferde başka isimlerin alınıp alınmayacağı ise merak konusu. Ancak bu 3 transfer haricinde bir de takımdan ayrılacaklar var.

İlk isim Nabil Dirar. Sezon başında kadro dışı bırakılan ve kulüp bulması istenen Dirar, uygun teklif getiremeyince çalışmalarını tek başına sürdürmeye devam etmişti. Faslı oyuncunun devre arasında ayrılması için her türlü girişim yapılacak.

Gidecek bir diğer isim ise Kemal Ademi. İsviçreli forvet, Fenerbahçe kalibresinde bir oyuncu değil ve İtalya Serie B ekiplerinden birine gitmesi bekleniyor.

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Ayrılacak son isim ise Mauricio Lemos. Szalai'nin her halükarda Lemos'tan daha faydalı olacağına inanılıyor ve Lemos'un öncelikle bonservisiyle, bu olmazsa kiralık olarak gönderilmesi amaçlanıyor.

Fenerbahçe hem maaş yükünü azaltmak hem de yabancı sınırını açmak için bu 3 isimle yolları ayıracak.

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