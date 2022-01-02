Türkiye Şok görüntü için açıklama! Anne öldü, çocuklarını çoraplarıyla kurtardı

Şok görüntü için açıklama! Anne öldü, çocuklarını çoraplarıyla kurtardı

Türkiye

Şok görüntü için açıklama! Anne öldü, çocuklarını çoraplarıyla kurtardı

Afgan kadın, Türkiye sınırına yakın İran'a bağlı Belasur köyünde ile yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken soğuktan donarak öldü. Ayakları poşete sarılı olan annenin, çorapları çocuklarının ellerine sardığı ortaya çıktı. Van Valiliği'nden olayla ilgili açıklama geldi.

02 Ocak 2022, Pazar 11:21 Son Güncelleme:
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Türkiye sınırına yakın İran'a bağlı Belasur köyünde , Afganı kadın, iki çocuğu ile yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken, dondurucu soğuğa dayanamayıp yaşamını yitirdi.

Annenin ayaklarının poşetle sarılı olduğu, çocuklarının ellerinde ise çoraplarının bulunduğu görülürken, Van Valiliği, olayın Türkiye sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur köyünde gerçekleştiği ve kişilerin köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirtildi.

Olay, Türkiye sınırına yakın İran'a bağlı Belesur köyünde yaşandı. Türkiye'ye 8-9 yaşlarındaki iki çocuğuyla girmek isteyen Afgan kadın, soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti. Türkiye sınır hattına yakın olan İran'a bağlı Belesor köyünde köylüler tarafından çekilen görüntülere annenin ölmeden önce çocuklarının ellerine çoraplarını geçirdiği ortaya çıktı. Annenin ayaklarının ise poşetle sarılı olduğu görüldü. Soğuktan elleri şişen iki çocuğa köylüler yardım etti.

VAN VALİLİĞİ: OLAY İRAN TARAFINDA YAŞANDI

Yaşanan olayla ilgili Van Valiliği açıklama yaptı.

Açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"01.01.2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından Türkiye-İran sınırından geçmeye çalışan iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü, çocuklarının ise köye sığınarak kurtuldukları şeklindeki paylaşım yapılmıştır.Bunun üzerine yapılan araştırma ve incelemede kolluk birimlerimize intikal eden ya da tespit edilen bir hadisenin olmadığı ve haberde adı geçen bölgelerin birbiriyle çeliştiği tespit edilmiştir. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile birlikte bu üzücü olayın ülkemiz sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti’ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur adlı bir köyde gerçekleştiği ve şahısların köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirlenmiştir."
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