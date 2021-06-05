Türkiye Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Türkiye

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

05 Haziran 2021, Cumartesi 22:22 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, valiliklere Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge göndermişti. Bu kapsamda, Türkiye genelinde bugün saat 22.00 itibarıyla başlayan ve pazar gününün tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması 7 Haziran Pazartesi saat 05.00’te sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın, ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde belediye başkanı ve meclis üyelikleri, bazı illerdeki 764 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için yapılacak seçimlerde görev alacaklar ile seçmenler, yarın uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Muafiyet, ikamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olacak.

AA

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