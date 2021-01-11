Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İnsanlık olarak 2020 yılını iyi hatıralarla kapatmadık. Geçtiğimiz yılı büyük bedeller ödeyerek geride bıraktık. Geçtiğimiz 18 yılda kurduğumuz alt yapının üstünde hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyorduk. Korona salgınının ülkemize de sıçramasıyla birlikte kendimizi hızla bu yeni döneme hazırladık.

Salgın tedbirlerinden etkilenen tüm kesimlere nakdi hibe ve destek programları başlattık.

Yılın 2. çeyreğinde ülkemizde derinden hissedildi. Bu dönemde dünyada daha ağır geçerken, Türkiye %9,9 oranında daraldı. Salgının etkilerini azaltmak için önlem ve teşvikler sayesinde ekonomimizin direncini korumayı başardık. 3. çeyrekte 1. önceki çeyreğe göre sanayi üretimimiz %30 oranında arttı.

''Ülkemizin kalkınma kararlılığını ortaya koyduk''

Otomobil ve konut piyasalarında Haziran ayıyla birlikte ciddi hareketlilik gerçekleşti.

Ekonomimizdeki bu olumlu hava güven endekslerimize de yansıdı. Kapasite kullanım oranımız %76 seviyesine ulaştı.

Borsamız, 2020'de yatırımcısına %29 getiri sağlayarak dünya çapında en çok performans gösteren piyasalardan biri oldu. Salgın nedeniyle ihracat pazarlarımızda görülen ciddi daralmalarına rağmen 2020 yılını ihracat açısından iyi tamamladık.

Küresel ekonominin %4'ten küçüldüğü tahmin edilen bir dönemde Türkiye ekonomisinin büyümesi gücümüzün bir ifadesidir. Devam eden yatırımlarımızı hızla tamamlayarak, haftada bir açılış töreniyle milletimizin hizmetine sunduk.

Sağlıktan haberleşmeye kadar birçok alanda ülkemizin kalkınma kararlılığını ortaya koyduk.

2021 yılının yatırım, üretimin ve istihdamın arttıracağı bir yıl olacağına inanıyorum.

Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri

Bir süredir hiçbir rasyonel temeli olamadan başlatılan, siyasi bir kaos başlatma nedenleridir. Türkiye'nin huzuruna kaçırmaya çalışanların aslında neye cevap verdiklerini iyi biliyoruz. Türkiye, bu ülkede kimin Cumhurbaşkanı seçileceği konusunda milletin temsilcileri yerine vesayetin dayatmasının belirleyici olduğu günleri geride bırakmıştır.

Taciz, tecavüz hırsızlıkları görmezden gelerek orada kalmayı başaran bir siyasi partinin sözde genel başkanının sancısın nedeni budur. Bunlara oy vermeye öğretmen sözde öğretmen, çiftçi sözde çiftçi, hakim sözde hakimdir. Teröriste terörist demekten aciz bu genel başkanı öncelikle CHP seçmenine havale ediyoruz. Terör örgütlerinin ülkemiz içinde yaptığı eylemleri gizli veya açık şekilde destekleyenler Büyük Türkiye'nin inşasını engellemek için çırpınıyorlar.

''Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecekler''

Siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle huzur kaçırmaya çalışanlar, karşılarında hukuku bulmaya devam edeceklerdir. Bir kez daha inanç ve kararlılıkla diyorum ki; başaramayacaksınız. Milletimiz geçmişte defalarca maruz kaldığı durumu niyetini anladı, deşifre etti. Yasakçılıktan vandallığa kadar eski Türkiye'de bolca sahnelenen senaryoların günümüz Türkiyesi'nde yeri yoktur. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecekler.

Ne kadar azgınlaşırlarsa azgınlaşsınlar, ülkemizin yeniden yapılan siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri almasına mani olamayacaklar. Ne diyor Mehmet Akif, 'Cehennem olsa göğsümüzde söndürürüz, bu yol ki hak yoludur dönme bilmeyiz yürürüz'

''Kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız''

Aldığımız tedbirler sayesinde salgının artış hızını geriletmeyi başardık. Salgının sağlık sistemimiz üzerindeki yükü de önemli bir şekilde hafifledi. Salgın tedbirlerinin faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde açtıkları sıkıntıları yakinen biliyoruz. Salgına bir çözüm bulunana kadar tedbirlerle kendimizi savunmaya mecburuz. Vaka sayısının belirli bir sayının altına inmesiyle kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız.

İlk aşı ne zaman yapılacak?

Gelinen aşamada önemli bir hususta aşı çalışmalarıdır. Türkiye faaliyetleri yakınen takip etmektedir. Hali hazırda Çin aşısını ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı ülkemize geldi.

Alman aşısıyla da anlaşmamızı yaptık. Görüşmeler devam ediyor. Perşembe veya cuma olur diyor. Böylece belirlenen sıraya göre bu tarihte aşılar başlayacak.



