Türkiye Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi metrobüs ve yollarda yoğunluk oluştu

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi metrobüs ve yollarda yoğunluk oluştu

Türkiye

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi metrobüs ve yollarda yoğunluk oluştu

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat 20.00’a kısa bir süre kala metrobüs ve yollarda yoğunluk oluştu.

21 Kasım 2020, Cumartesi 19:02 Son Güncelleme:
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Corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı.

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Kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala evlerine gitmek isteyen vatandaşlar metrobüs ve yollarda yoğunluk oluşturdu. Metrobüs duraklarında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı da görüldü.

İHA

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