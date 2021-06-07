Türkiye Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Türkiye

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 05:00 itibari ile sona erdi.

07 Haziran 2021, Pazartesi 07:04 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, valiliklere Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin genelge göndermişti. Genelgede, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu.



Bu kapsamda, Türkiye genelinde 5 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de başlayan 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi.

AA

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