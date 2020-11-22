Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala şoke eden görüntü

Yeni tip corona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde saat 10.00'da başlayan sokağa çıkma izni saat 20.00 itibarıyla sona erecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak olan yasak ise sabahın erken saatlerinde sona erecek. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 10.00'da sona ermesiyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi eski yoğunluğuna döndü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının saat 10.00'da sona ermesiyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi eski yoğunluğuna döndü.

Vatandaşlar maske takma yasağına genelde uyarken bazı turistlerin bu kurala uymadığı görüldü. İstiklal Caddesi’nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri maske takmayan ve sigara içenlere idari para cezası uyguladı.

Corona virüs tedebirleri kapsamında lokanta ve restoranlar içeriye müşteri almıyor. Oturarak yemek yemenin yasaklanması ile Taksim Meydan’daki büfelerin önünde kuyruklar oluştu.

"Yasaklardan haberimiz yoktu"

İstiklal Caddesi üzerinde maske takmadığı ve sigara içtiği görülen turist için yanındaki Türkçe bilen arkadaşı polise, “Yasaklardan haberimiz yoktu. Bu defa affedin.

Bundan sonra sıkıntı değil. Kendisi yabancı. Yabancı olduğu için bilmiyor. Bu sefer affedin” dedi. Maske takmadan yürüyen bir kişi ise “Bu seferlik ceza yazmasanız affetseniz olmaz mı?” diye konuştu.

"Tiryakiyim sigara içmeden duramıyorum"

Sigara içen bir kişi ise “Meydanda sigara içilmemesi gerektiğini duymuştuk. Ama biz tiryakiyiz. Eskiden beri sigara içmeden duramıyoruz. Sigara zaten 20 lira bir de 900 lira ceza 920 lira oldu. Bundan sonra dışarıda sigara içmem.

Evde balkonda içerim artık. Ama sigara içmeden duramıyorum. Tiryakiyim. İllaki 5 tane 10 tane içmeliyim. Dışarıda da dayanamıyorum Mecbur içiyorum ” diye konuştu.

Büfelerin önünde kuyruklar oluştu

Corona virüs tedbirleri kapsamında restoranlar içeriye müşteri almayıp sadece gel al ve paket servisi yaparak hizmet veriyor.

Oturarak yemek yemenin yasaklanması ile Taksim Meydan’daki büfelerin önünde kuyruklar oluştu, birçok kişi ayakta karnını doyurdu.

10.00-20.00 arası sokak izni

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Bu doğrultuda ilk uygulaması dün saat 20.00'de başlayan kısıtlama, bugün 10.00'da sona erdi.

Bu akşam saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar, bu uygulamadan muaf tutulacak.

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