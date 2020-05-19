Türkiye Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 28 bin 256 kişiye işlem yapıldı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 28 bin 256 kişiye işlem yapıldı

Türkiye

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 28 bin 256 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 15 Mayıs cuma günü saat 00.00 ile 19 Mayıs salı günü saat 21.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 28 bin 256 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını bildirdi.

19 Mayıs 2020, Salı 22:37 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 15 Mayıs saat 00.00'da 15 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece saat 00.00'da sona ereceği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 15 Mayıs cuma günü saat 00.00 ile 19 Mayıs salı günü saat 21.00 arasında karara uymayan 28 bin 256 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Ayrıca bugün saat 21.00 itibarıyla 31 ilimizdeki, 2 belde, 25 köy, 42 mahalle ve 6 mezra olmak üzere 75 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 58 bin 447'dir. Öte yandan 62 ilde, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır. Aziz milletimize, tüm bu süreçte göstermiş oldukları dayanışma, sabır ve fedakarlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi Kovid-19 salgınını da inşallah birlikte yeneceğiz."

AA


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