Türkiye Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara cezai işlem uygulandı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara cezai işlem uygulandı

Türkiye

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 242 kişiye toplam 217 bin 800 TL cezai işlem uygulandı.

25 Ocak 2021, Pazartesi 22:47 Son Güncelleme:
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 18 ile 24 Ocak 2021 tarihleri arasında hafta içi saat 21.00’dan sonra ve hafta sonu günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi.

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242 vatandaşa idari para cezası uygulandı

Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen cuma, cumartesi ve pazar günü 121 kişiye 108 bin 900 TL, hafta içi 121 kişiye 108 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 242 vatandaşa 217 bin 800 TL idari para cezası uygulanmış oldu.

DENİZLİ (İHA)

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