Türkiye Sokağa çıkma kısıtlamasında piknik yaptılar

Sokağa çıkma kısıtlamasında piknik yaptılar

Türkiye

Sokağa çıkma kısıtlamasında piknik yaptılar

Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen piknik yapan vatandaşlar, polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte otomobillerini bırakarak kaçtı.

02 Ocak 2021, Cumartesi 19:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Arnavutköy Boğazköy Mahallesi’nde sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen vatandaşlar ormanlık alana gidip mangal ve semaver yaparak eğlendi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri piknik yapılan alana baskın düzenledi. Polislerin baskın yaptığını gören vatandaşlar araçlarını bulundukları yerde bırakarak yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri kısıtlama kurallarını ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Kaçan vatandaşların araçları ise çekiciler ile ormanlık alandan çekildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

İHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yeni yıla girerken kültür ve sanat
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Pandemi stresiyle bağımlı olmayın
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Birkaç dilek...
Rauf Tamer
Murat Çelik
2021'de keşke
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Tek dileğim futbolcu olmaktı
Oral Çalışlar
Şirin Sever
İyi bir yıl olsun
Şirin Sever
Büşra Özbelli
Pınar Gültekin olayında CHP'li milletvekilinin ismi neden açıklanmıyor?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Banu Şen
Yaşadığımız sürece umut hep var
Banu Şen
Erkut Can
Yeni yılınız gönlünüzce olsun
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kütahya'da yaban domuzlarında rastlandı! Bulaşma riskine karşı uyarı yapıldı