Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte İstanbul'da ana arterler başta olmak üzere şehrin caddelerinde ve sokaklarda sakinlik hakim oldu. Kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala evlerine dönmek isteyen vatandaşların bir süreliğine trafikte yoğunluk oluşturduğu görülürken, saat 00.25 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Beldiyesi mobil uygulamasının verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 2'ye düştü.

Ankara

Yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Ankara'nın işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasından birkaç saat önce Kuğulu Park, Gençlik Parkı, Seğmenler Parkı ve 50. Yıl Parkı ile bazı caddelerdeki vatandaşları evlerine gitmesi için uyardı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala az da olsa araç trafiğinin görüldüğü 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Sıhhiye, Anadolu ve Ulus meydanlarında 00.00'dan itibaren sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ihlaline karşı söz konusu park ve caddelerde uygulama noktaları oluştururken, motorize ekiplerle mahalle bekçileri de ara sokaklarda devriye görevi yaptı.

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Mayıs Salı gece yarısı sona erecek.

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde uygulama yapıldı

İzmir'de yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde polis ekipleri uygulama yapıp, sokaktaki vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Kovid-19 mücadele kapsamında 15 ilde 16-17-18-19 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İzmir'de polis ekipleri kentin farklı noktalarında uygulama yaptı.

Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denetim yapıp, araçları durduran İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlardaki vatandaşlara izin belgelerini sordu.

İzin belgesi olmayan vatandaşlara evlerine gitmeleri için uyarı yapılırken, kentin birçok noktasında da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara polis ekipleri müdahale edip evlerine gönderdi.

Kentte sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve tüm uyarılara rağmen evlerine dönmeyen vatandaşlara 24.00 itibarıyla cezai işlemlerin uygulanmaya başladığı bildirildi.

AA







