Sokağa çıkma yasağı cezası! Kapanmada yasağın cezası ne kadar?

Pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'ta sona erecek 17 günlük tam kapanma uygulanacağını duyurdu. Tam kapanma öncesi vatandaşlar büyük şehirlerden, sahil kesimlerine ya da memleketlerine akın etti. İstanbullular ise kapanma öncesi marketlere ve alışveriş merkezlerine akın etti. Bugün tam kapanmanın ilk günü.. Tam kapanma ile birlikte yeniden 'sokağa çıkmanın cezası ne kadar?' araştırmaları yoğun şekilde yapılmaya başlandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI KAÇ PARA?

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında yapılan toplantı ile birlikte maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara 900 TL para cezası kesileceği karara bağlandı. Maskesiz sokağa çıkma cezası ilçelerde bulunan kaymakamlıkların kararını bırakılmış durumda.

İçişleri Bakanlığı'nın para cezası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”