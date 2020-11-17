Türkiye 'Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna Bilim Kurulu son noktayı koydu

'Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna Bilim Kurulu son noktayı koydu

Türkiye

'Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna Bilim Kurulu son noktayı koydu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrasında corona virüsü önleyici somut tedbirlerin hayata geçirileceğini açıkladı. Bilim Kurulu kaynakları tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığını belirtti.

17 Kasım 2020, Salı 10:54 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak yaptığı "Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" şeklindeki açıklamasının ardından, 'atılacak somut adımlar' merak konusu oldu.

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Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre Bilim Kurulu kaynakları, restoranların salgının başlarında olduğu gibi 'al-götür', 'paket servis' şeklinde hizmet vermesinin tavsiye edildiğini söyledi. Kurul üyeleri, restoranlarda masaların seyreltilmediği, mesafelere uyulmadığı ve bu yüzden çok fazla temas olduğu görüşünde.

Nikah törenleri

Kurulun tavsiye kararları arasında kıraathane ve nikah törenlerine yönelik önlemler de yer aldı. Bu kapsamda kurul, oyun oynamanın pandemi nedeniyle yasak olduğu kıraathanelerin bir süre kapatılması yönünde tavsiye kararı verirken, genelgeye rağmen düğünlerin nikâh adı altında yapılmasına karşı da daha somut adımların atılmasını da tavsiye etti.

Sokağa çıkma yasağı

Kurulun tavsiye kararları arasında okulların açılmasının bir süre daha ertelenmesi de yer aldı. Sokağa çıkma yasağının bulunmadığı tavsiye kararları, bugün kabine toplantısında ele alınacak.

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