Türkiye Sokağa çıkma yasağı gelince kamyon kasasında mahsur kaldılar

Sokağa çıkma yasağı gelince kamyon kasasında mahsur kaldılar

Türkiye

Sokağa çıkma yasağı gelince kamyon kasasında mahsur kaldılar

Muğla'ya pazar için giden 3 kişi sokağa çıkma yasağı gelince kamyon kasasında mahsur kaldılar.

11 Nisan 2020, Cumartesi 16:03 Son Güncelleme:
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Aydın'dan Muğla'nın Menteşe ilçesine cuma günü gelen üç pazarcı, sokağa çıkma yasağının getirilmesi nedeniyle kamyon kasasında mahsur kaldı. Aydın'ın Acarlar ilçesinden Muğla'nın Menteşe ilçesine cuma günü kurulan semt pazarı için giden üç pazarcı, 31 ilde iki gün süreyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle kamyon kasasında mahsur kaldı. 

Mahsur kalan pazarcı İlker Boncuk, "Aydın'dan cuma günü geldik ve memleketimize dönemiyoruz. Gördüğünüz gibi mahsur kaldık. Ne alışveriş yapabiliyoruz, ne de yemeğimizi doğru düzgün yiyebiliyoruz. Kamyon kasasından dışarı çıktığımızda laf ediyorlar" dedi

Metin ve Hilal Gençoğlu çifti ile birlikte kamyon kasasında kaldığını dile getiren Boncuk, "Ürünlerimiz komple bozuldu ve atıyoruz. Sebze ve meyveden zararımız çok. Pazar gecesi yasak bittikten sonra Köyceğiz pazarına gideceğiz. Satabildiğimizi satacağız, satamadığımız atılacak" diye konuştu.

İHA


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