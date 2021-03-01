Türkiye Sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama...

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama...

Türkiye

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Son dakika açıklamasına göre sokak yasağına uymayan toplam 39 bin 604 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı.

01 Mart 2021, Pazartesi 09:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu kısıtlamalarını ihlal eden kişi sayısını açıkladı. Gelen son dakika haberine göre; sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 39 bin 604 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığı bildirildi.

Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir. 

Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır. 

Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. 22 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 26 Şubat Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 1 Mart Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 39.604 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. 

Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.

İlgili Haberler
Meteoroloji'den yeni açıklama: İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Üst seviyede güvenlik
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Fezleke...
Rauf Tamer
Banu Şen
Turizm sezonu yaklaşırken yeni tatil alternatifleri
Banu Şen
Şirin Sever
‘Malcolm ve Marie’ yılın en iyi filmi!
Şirin Sever
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
Murat Gülderen
3 boyutlu dersler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yaşar Kemal’den anılar
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Anne-babalar dikkat! Çocuğunuzda şu belirtiler varsa....
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Boğaz'da tekne işgalciliği, günlüğü 300 liradan kiraya veriyorlar