Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Kısıtlamalar gevşetilecek mi? Kabine toplantısı sonrası önemli kararlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ''kafe, lokanta ve restoranlar'' için önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
01 Şubat 2021, Pazartesi 20:40 Son Güncelleme:
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Erdoğan, "Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası herkesin merak ettiği 'Kısıtlamalar gevşetilecek mi?' sorusuna da açıklık getirdi.
Erdoğan, "Bugünkü kabine toplantımızda salgın tedbirlerini yeniden gözden geçirdik. Sahadaki aşı uygulaması belirlenen öncelikler doğrultusunda sürüyor. Koronanın mutasyona uğraması herkes gibi bizim de işimizi zorlaştırıyor. Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.