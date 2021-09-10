Türkiye Sokağa çıkma yasağı kararı! Mardin Valiliği duyurdu

Sokağa çıkma yasağı kararı! Mardin Valiliği duyurdu

Türkiye

Sokağa çıkma yasağı kararı! Mardin Valiliği duyurdu

Mardin Valiliği, Artuklu İlçesi; Yardere Mahallesi ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokak yasağı 05:00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona erene kadar devam edecek.

10 Eylül 2021, Cuma 09:00 Son Güncelleme:
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Mardin Valiliği, 05:00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona erene kadar Mardin'in Artuklu İlçesi; Yardere Mahallesi ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ayrıntılar birazdan... 


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