Sokağa çıkma yasağı kararı! Mardin Valiliği duyurdu
Mardin Valiliği, Artuklu İlçesi; Yardere Mahallesi ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokak yasağı 05:00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona erene kadar devam edecek.
10 Eylül 2021, Cuma 09:00 Son Güncelleme:
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Mardin Valiliği, 05:00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona erene kadar Mardin'in Artuklu İlçesi; Yardere Mahallesi ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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