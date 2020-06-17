Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Türkiye, 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır.

Avrupa ülkeleri ölüm oranlarında ön sıralarda yer alıyor. Türkiye vefat oranlarında 47’nci sırada yer alıyor.

Dünyanın herhangi bir yerinde Kovid-19’a henüz doğrudan etkili bir ilaç bulunamadı, aşı geliştirilemedi. Bu gerçek, daima tetikte olmamızı, seyri hassasiyetle incelemeyi ve acil müdahaleyi gerektiriyor.

Son günlerde vaka sayımızda ve yoğun bakıma alınan hasta sayımızdaki değişmeler, bu dalgalanmaların yansımasıdır. Sürpriz yok. Beklenen sınırdayız.

Son günlerde dalgalanmaların seyri farklı illerimizde farklı olmaktadır. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il %12,4 ile Gümüşhane’dir. En düşük olduğu ile ise %0,33 ile Kilis’tir.

17 Haziran Türkiye günlük corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca, 17 Haziran 2020 tarihli corona virüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 52 bin 901 olurken, bin 429 yeni tanı konuldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 4861'e yükseldi. Son 24 saatte bin 261 kişi iyileşti.

İstanbul, Ankara ve Bursa için maske kullanma zorunluluğu önerisi

Maske kullanımı ile ilgili şu an 45 ilde görüldüğü için karar alındı. Benzer şekilde ilave olabilecek illerimizin de olabilir. Bilim Kurulumuzun 3 il önerisi oldu. Bunlar İstanbul, Ankara ve Bursa'dır. Tedbir amaçlı maske önleminin alınması olmuştur. Şu dönemde uygulamada maske zorunluluğu olmasına rağmen bunun sağlanmadığını görüyoruz. Bu noktada sağlanmayan illerimizde veya ortamlarda vaka sayılarının arttığını çok net görüyoruz.

Önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlığı gibi bir durumu düşünmüyoruz.

18 yaş altı gençlerimizde bir artış olmadı. Ama demin verdiğim rakamlarda yaş ortalamasının aşağıya düşmesini ifade ettim. Özellikle gençlerimizin sokağa çıkmasıyla birlikte bu ortalamanın arttığı. Şu dönemde giderek yaş dağılımının 70.4'e çıktığı görüyoruz. Özellikle yaş ortalamasının yukarıya doğru çıktığını söyleyebilirim. Hem 65 yaş üstü hem de kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın daha az dışarı çıkmalarını tedbirlere dikkat etmelerini rica ediyoruz.

YKS ve LGS sınavı

YKS ve LGS ile ilgili şu dönemde sınavın olabildiğince güvenilir yapılması şeklinde Bilim Kurulu'nun önerisi olundu. Gerekli tedbirlerin alınması yönünde rehber yayınlandı. Her 2 sınav için Bilim Kurulu'nun sınava giriş ve çıkış saatleri olmak üzere daha güvenilir sınava gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınmasını, gerektiğinde sokağa çıkma kısıtlaması olması yönünde önerileri oldu.







