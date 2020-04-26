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Türkiye Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bu sabah böyle görüntülendi

Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bu sabah böyle görüntülendi

Türkiye

Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bu sabah böyle görüntülendi

Corona virüsle mücadele nedeniyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu sabah çekilen görünlerde İstanbul'da köprüler ve yollar boş kaldı.

26 Nisan 2020, Pazar 09:21 Son Güncelleme:
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Çin'in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Alınan kararla birlikte 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı hayata geçmişti. Yasakla birlikte boşalan megakent ise sessizliğe büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü ve yollar yasağın dördüncü gününde de boş kaldı.


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