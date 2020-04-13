Türkiye Sokağa çıkma yasağı sonrası pazarlarda yoğunluk

Sokağa çıkma yasağı sonrası pazarlarda yoğunluk

Türkiye

Sokağa çıkma yasağı sonrası pazarlarda yoğunluk

İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından Ankara'da vatandaşlar pazarda yoğunluk oluşturdu.

13 Nisan 2020, Pazartesi 15:02 Son Güncelleme:
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Başkent'te, corona virüs tedbirleri kapsamında 2 gün uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından ilk gün marketlerde, pazarlarda yoğunluk dikkat çekti. Özellikle Ulus Yeni Hal Pazarı, yoğun ilgi gördü. Corona virüse karşı maske takarak önlem alan vatandaşlar, pazarda alışveriş yaparak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Tezgahların önünde zaman zaman oluşan yoğunlukta sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü.

Maskesinin içine kağıt mendil koyarak, virüsten korunmaya çalışan müşterilerden Sadık Öztürk, pazarda sosyal mesafeye uymanın mümkün olmadığını söyledi. Öztürk, "Siz görüyorsunuz sosyal mesafeye uyan var mı? Burada uymanın mümkünatı yok. İnsanların korunduğunu da pek zannetmiyorum. Korunan kendine korunur. Korunmayan sana bana bulaştırır. Ben korunmak için mümkün olduğunca evden çıkmıyorum. Alışverişe çıkarsak sosyal mesafeyi korumaya çalışıyorum" diye konuştu.

DHA


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