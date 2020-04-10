Türkiye Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti

Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti

Türkiye

Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti

Corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar ATM, fırın ve bakkallara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.

10 Nisan 2020, Cuma 22:44 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınlayarak yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta bu gece saat 24.00’den başlayıp 12 Nisan saat 24.00’e kadar devam edecek olan 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Haberi alan vatandaşlar ATM, fırın ve bakkal önlerine akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise sokağa çıkma yasağı başlamadan yakınlarının yanına gitmek için yola koyulurken, trafikte yoğunluklar oluşmaya başladı.

Bursa

Bursalılar sokağa çıkma yasağı gelince soluğu market ve fırınlarda aldı. Birçok vatandaş market ve fırınlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar gittikleri marketlerin saat itibarı ile kapandığını ve bakkallarda ekmek kalmadığını görünce ekmek fırınlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Birçok tekel bayisinde ise sigaranın kalmadığı öğrenildi.

İHA

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