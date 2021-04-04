Türkiye Sokağa çıkma yasağı sürerken Taksim'den şok görüntüler geldi

Sokağa çıkma yasağı sürerken Taksim'den şok görüntüler geldi

Türkiye

Sokağa çıkma yasağı sürerken Taksim'den şok görüntüler geldi

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ederken Taksim ve İstiklal Caddesi’nde maskesiz ve sosyal mesafesiz görüntü şaşkına çevirdi.

04 Nisan 2021, Pazar 17:53 Son Güncelleme:
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul’da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, Taksim ve İstiklal Caddesi’nde maskesiz ve sosyal mesafesiz kalabalıklar oluştu.


Taksim ve İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık hafta içerisindeki günleri neredeyse aratmazken, kalabalık arasında büyük bölümü turistler olmak üzere çok sayıda kişinin maske takmadığı görüldü.

Sosyal mesafe kuralının da uygulanamadığı İstiklal Caddesi ve Taksim’deki polisler sık sık kuralları hatırlatan anons ve uyarılar yaptı.


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