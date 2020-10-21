Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelebilir' haberlerinin ardından İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklamaları:

Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırarak servis ettiği haberde vaka sayısının artmasıyla birlikte Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarının tekrar gündeme gelebileceğini iddia edilmişti.











