Türkiye Sokağa çıkma yasağına saatler kala trafik yoğunlaştı

Sokağa çıkma yasağına saatler kala trafik yoğunlaştı

Türkiye

Sokağa çıkma yasağına saatler kala trafik yoğunlaştı

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının uygulanmasına saatler kala Edirne yönünde trafik yoğunlaştı.

17 Nisan 2020, Cuma 17:04 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis ve jandarma ekiplerinin denetim yapacağını duyurmasının ardından İstanbul'da birçok noktada denetimler yapıyor.

O noktalardan biri de D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkii Edirne yönü. Denetim nedeniyle tek şeride düşürülen yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Oluşan trafik havadan da fotoğraflandı. Vatandaşların daha sakin ve yazlık bölge olan Silivri-Kumburgaz taraflarına doğru seyahat ettikleri gerekçesiyle trafiğin olması gerekenden daha yoğun olduğu öğrenildi.


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