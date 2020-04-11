Türkiye Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar kesildi

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar kesildi

Türkiye

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar kesildi

Sokağa çıkma yasağına uymayan kişilere ilk cezalar kesilmeye başladı. Polis ekipleri yasağa uymayan kişilere 389'ar lira para cezası kesti.

11 Nisan 2020, Cumartesi 10:15 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam yayınlanan genelge sonrasında sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara ilk cezalar yazılmaya başladı. Esenyurt'ta meydana uygulama yapan polis ekipleri kurallara uymayan kişilere 389'ar lira para cezası yazdı.

 Dün gece 00.00'dan itibaren belirli şartlar dışında İstanbul'un da aralarında olduğu 31 kent için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Getirilen yasaklar kapsamında işi olmadığı halde sokağa çıkanlara polis tarafından uygulama yapılmaya başlandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından Esenyurt Meydanı'nda yapılan uygulamalarda kurallara uymayan vatandaşlara 389'ar Türk Lirası para cezası kesildi.

Polisin gün boyu uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.

İHA


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