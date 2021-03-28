Sokağa çıkma yasağında polisten kaçarken çocuğunu kaybetti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vaka sayısı hızla artan İstanbul'da pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Ataşehir'de bulunan bir parkta ise vatandaşların kısıtlama yokmuşçasına parkta vakit geçirdiği anlar dikkat çekti.

"POLİSLERDEN KAÇMAK İÇİN ÇOCUĞUNU BIRAKMIŞ"

Kimileri bankta oturarak güneşli havanın tadını çıkardı kimileri ise çocuklarıyla oyun alanlarında ve halı sahada oyun oynadı. İhbar üzerine parka çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisleri görenler hızla parktan çıkarak evlerinin yolunu tuttu. 3 çocuğu ile birlikte parkta vakit geçiren bir kadın ise parktan kaçarken bir çocuğunu kaybetti. Paniğe kapılan kadın etrafta bir süre çocuğunu aradı. Kısa süre sonra çocuğu bulunan kadın parktan ayrıldı. Çocuğu bulan bir vatandaş, "Polislerden kaçmak için çocuğunu bırakmış, bulduk götürüyoruz." dedi.

"BURADA BANA VİRÜSÜN BULAŞACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Evde sıkıldığı için dışarı çıktığını söyleyen Turgut Kamil, “Hava güzel olunca kendimizi dışarı attık. Aslında 'sahiller bugün sakindir' diye çıktık. Hem burada bize virüsün bulaşacağını düşünmüyorum” dedi.

Çocuklarını parka getiren Ali Rıza Budak ise “Çocuklar hafta içi yoğun ders çalışıyor. Bizler de çocukları gezmeye çıkardık. Parkta bir 10 dakika durup gideceğiz. Hava da güzel olunca evlerde duramadık. Bu zamana kadar sadece iş için dışarı çıktık. İlk defa bugün kısıtlamada dışarıya çıkıyoruz. Şu an ceza yazılsa da bir geçerliliğinin olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

"POLİSLER BENİ YAKALARSA CEZA YAZSIN"

Yeğenlerini dışarı çıkardığını belirten Erdoğan Balgı da “Biz evlerde duruyoruz, fakat çocuklar için dışarıya çıktık. Mesela ekmek almak için evimin yanındaki bakkala değil de uzak olanı tercih ediyorum. Bugün ise yeğenlerimi dışarıya çıkardım. Polisler beni yakalarsa ceza yazsın. Polisler ceza konusunda asla taviz vermesin” dedi.



