Sokağa çıkma yasağından Süper Lig'de oynayan 54 futbolcu etkilendi
Corona virüsün yayılmasını engelleme amacıyla getirilen 1 Ocak 2000 ve üstü doğumlulara sokağa çıkma yasağı, Süper Lig'deki 54 futbolcuyu da etkiledi. 18 takımda toplam 54 genç futbolcu sokağa çıkamayacak. En çok oyuncu ise Ankaragücü ve Göztepe'de.
05 Nisan 2020, Pazar 10:00 Son Güncelleme:
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Sabah gazetesinde yer alan haberde, corona virüs nedeniyle hükümetin 1 Ocak 2000 ve üstü doğumlular için getirdiği sokağa çıkma yasağı Süper Lig'deki 54 futbolcuyu da etkiledi. Kadrosunda bu tarihte ve öncesinde doğan oyuncuları olan Süper Lig ekipleri de durumdan haberdar.
Ankaragücü 6, Göztepe 5, Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Kayseri ise 4'er oyuncuyla dahil oldu.Yasaktan en az etkilenen ise 1'er oyuncuyla Başakşehir ve Alanyaspor. İşte 54 futbolcunun tamamı: