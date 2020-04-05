Sabah gazetesinde yer alan haberde, corona virüs nedeniyle hükümetin 1 Ocak 2000 ve üstü doğumlular için getirdiği sokağa çıkma yasağı Süper Lig'deki 54 futbolcuyu da etkiledi. Kadrosunda bu tarihte ve öncesinde doğan oyuncuları olan Süper Lig ekipleri de durumdan haberdar.

Ankaragücü 6, Göztepe 5, Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Kayseri ise 4'er oyuncuyla dahil oldu.Yasaktan en az etkilenen ise 1'er oyuncuyla Başakşehir ve Alanyaspor. İşte 54 futbolcunun tamamı: